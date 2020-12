I sacerdoti al cardinale Sepe: «Triste il silenzio della Chiesa sulla cancellazione di San Paolo dallo stadio»

Il Mattino riporta due lettere di alcuni sacerdoti sulla questione stadio San Paolo. Una inviata al cardinale Sepe e l’altra all’assessora Alessandra Clemente. I sacerdoti, tra cui don Antonio Merola parroco di Forcella, sono per il doppio nome ma criticano il silenzio della Chiesa.

Il grande Diego ha sperimentato in modo acutissimo la fragilità umana: è stato cocainomane, si è seduto a tavola con i camorristi di questa città – gli stessi che hanno ordinato l’uccisione di Annalisa Durante e di tante altre vittime innocenti – ha lasciato figli ovunque perché non sapeva coltivare un rapporto d’amore e di fedeltà. Ora è incredibile che un Santo che ha dato la vita per i valori del Vangelo venga scalzato da un calciatore. Ci sembra assurdo che colui che ha portato Cristo nella nostra civiltà sia sfrattato con tanta velocità e con l’assenso incomprensibile di una parte di chiesa silenziosa e sonnolenta».