Ha corso 211 maratone in due anni in 193 Paesi diversi (con un infarto in mezzo)

La racconta la BBC: è stato sparato, aggredito dai cani e dalla malattie, e non s’è mai fermato. Correndo su vulcani e nelle foreste

Nick Butter ha avuto un lieve infarto a due miglia dal traguardo di una maratona sull’isola polinesiana di Samoa. La 182esima maratona di un incredibile viaggio in cui, in 674 giorni (meno di due anni) ha corso una maratona in ogni Paese del mondo. Per l’esattezza 211 maratone consecutive in 193 nei paesi membri delle Nazioni Unite, più altre 18 di “prova”.

È la prima persona a realizzare un’impresa del genere, e, soprattutto, a sopravvivere. Non è una cosa scontata per un atleta che ha una storia familiare di problemi cardiaci e che nel corso di queste gare ha affrontato aggressioni con le armi da fuoco, è stato attaccato dai cani, e ha – appunto – ha avuto un infarto. La sua storia la racconta la BBC.

Butter usa spesso un tassista, un motociclista o un ciclista che gli forniscono aiuto per la navigazione, l’acqua e sicurezza. A Samoa aveva con sé un inserviente del suo hotel, Sani, che si era offerto volontario. Sfortunatamente, si è scoperto che Sani non guidava una bicicletta da 20 anni.

Con otto miglia ancora da correre, invece di fermarsi o chiedere aiuto, Butter ha deciso di finire la maratona spingendo la bici. “Ero in salita, con temperature superiori a 45 gradi, quando improvvisamente ho avuto questo dolore”, dice Butter. Senza nessuno intorno e nessun segnale telefonico, si è prese una pausa sul ciglio della strada e ha aspettato. Alla fine, Sani lo ha raggiunto e ha ripreso la bici in modo che Butter, determinato a finire, potesse zoppicare verso il traguardo.

I medici hanno confermato i sintomi di un infarto. Ma ciò non gli ha impedito di volare in Nuova Zelanda per correre un’altra maratona solo due giorni dopo.

“I medici hanno detto che avrei dovuto rallentare, ma ecco… non l’ho fatto”

La folle idea nasce nel 2016, quando Butter ha 26 anni: l’obiettivo era raccogliere fondi per la ricerca per il cancro alla prostata nel Regno Unito. Nell’aprile di quell’anno, mentre nel deserto del Sahara per la Marathon des Sables, incontra Kevin Webber, allora 51enne, che gli rivela che gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata terminale nel 2014, e che aveva potenzialmente due anni di vita.

“C’era questa disconnessione, perché era incredibilmente felice e sorridente per l’intera faccenda”, dice Butter. “Mi ha confuso per un po ‘, ma poi ho capito perché. Era perché capiva fondamentalmente il valore della vita”.

Alla fine della gara Butter si è messo in contatto con Webber e gli ha detto che voleva fare qualcosa per aiutare a raccogliere fondi per la ricerca. Ha fissato l’obiettivo di raccogliere 250.000 sterline.

“Non potevo crederci che nessuno ci aveva mai pensato”, dice. “Abbiamo portato le persone sulla luna! Certo, ora so perché non è stato fatto prima… è molto, molto difficile”

“Mi sono registrato al Guinness World Records, ho parlato con alcuni amici avventurieri e corridori e poi ho iniziato a capire che dovevo contattare i media, le ambasciate, i club di corsa in tutto il mondo. Elaborare un percorso, capire le condizioni meteorologiche, ciò che il mio corpo avrebbe dovuto affrontare”.

Il primo giorno, per esempio. A metà strada verso Gatwick, arriva la notizia di una collisione tra due aerei sulla pista dell’aeroporto di destinazione, a Toronto. Quando finalmente arriva in Canada, ci sono -25 gradi, 20 gradi in meno del previsto. Butter non si sente fisicamente pronto. Con tutto il lavoro necessario alla pianificazione, in realtà ha trascurato la preparazione.

“Stavo correndo in Canada e mi sono reso conto che in realtà non avevo fatto alcun allenamento per circa sei mesi”.

Ma affrontare le malattie, dice, è stata la sfida più grande:

“Ho avuto 22 diversi attacchi di intossicazione alimentare, il che significa diverse settimane, mesi di cose orribili. A volte pisciavo sangue a causa della disidratazione. Durante le prime due settimane d’Africa ho perso 12 kg”.

Il riposo è un altro grosso problema, soprattutto nelle aree con voli inaffidabili e lunghi scali. Ma niente in confronto a diversi momenti di vero pericolo.

“Sono stato aggredito con coltello e pistola da un gruppo di criminali a Lagos, in Nigeria”. E corre con due costole fratturate. “Sono stato investito da un’auto in Africa centrale mentre correvo e mi sono rotto il gomito. Sono stato attaccato dai cani in Tunisia e sono dovuto tornare in Gran Bretagna per farmi l’antirabbica, perché lì non l’avevano”.

In Guinea-Bissau ha rischiato di morire:

“Dovevamo fare una traversata notturna su una vecchia barca sgangherata. Una forza ribelle ha attaccato il posto di frontiera dove sostavamo durante la notte. Stavo dormendo nel retro del taxi e abbiamo sentito colpi di arma da fuoco sui contenitori di metallo nelle vicinanze. Ci siamo resi conto che ci stavano sparando addosso”.

Sopravvissuto a tutto questo, a 12 giorni di viaggio dalla fine, un controllo di frontiera sul passaggio tra Oman e Yemen lo ha quasi fatto inciampare, con il traguardo in vista.

“Si è scoperto che l’autista che avevo assunto stava contrabbandando merci contraffatte e droghe, usando me come corriere. Sono rimasto bloccato sul sedile del passeggero, non lo sapevo, finché la polizia di frontiera non ci ha trascinato su un furgone. C’erano molti uomini con AK47, urlavano. Alla fine, l’autista ha consegnato tutto e siamo stati rilasciati”.

Ma, scrive la BBC, non è stato tutto un calvario. Ci sono stati anche dei bei momenti.

“Sulla costa del Sud Africa ho visto queste bellissime megattere uscire dall’acqua. Ho avuto un incontro molto ravvicinato con un ghepardo in Namibia. Ho corso intorno a un vulcano in eruzione in Guatemala in una città chiamata Antigua. Ho fatto penzolare le gambe sul bordo di un vulcano in Nicaragua e guardando la bolla di lava diversi metri più in basso. In Liberia, ho corso attraverso questa splendida foresta che brulicava di rane. Tutto quello che potevi sentire per miglia e miglia erano rane”.

Ha anche incontrato molte persone diverse, dalle famiglie che lo hanno ospitato, ai presidenti e ai primi ministri.

“Ero seduto accanto a un ragazzo in un hotel nella Repubblica Democratica del Congo, senza rendermi conto che era il presidente dello Zambia. Il presidente della Slovenia era un ottimo corridore e ha voluto pranzare con me”

Da quando ha finito il viaggio, ha fatto un tour di conferenze, usando la sua storia per aiutare a educare. Ha anche pubblicato un libro, Running The World. Nel capitolo conclusivo, sulla sua ultima tappa del viaggio, alla 196esima maratona, a Maratona in Grecia, scrive che Webber – l’amico che doveva morire in due anni – l’ha raggiunto e s’è messo a correre con lui.

Cinque anni dopo la diagnosi di cancro alla prostata terminale lui e Butter hanno tagliato il traguardo ad Atene mano nella mano. Butter dice che il suo amico sta ancora correndo, e sorride.