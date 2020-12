Giampaolo: “Abbiamo giocato una partita orgogliosa. Insigne si è inventato un eurogol” 

A Sky: “Mi è piaciuta la squadra, l’attaccamento. Hanno giocato con passione, non si rassegnano all’attuale posizione in classifica. Di fronte a questo Napoli la squadra non ha indietreggiato”

Ai microfoni di Sky Sport, nel post partita di Napoli-Torino, l’allenatore granata Marco Giampaolo.

Questa volta non è stato il solito Torino, è un momento di svolta?

“Mi è piaciuta la squadra, l’attaccamento, le risposte che hanno dato. Hanno giocato con passione, non si rassegnano all’attuale posizione in classifica. Tutto quello che siamo riusciti a sperperare ha dell’incredibile ma difronte a questo Napoli la squadra non ha indietreggiato. La squadra ha giocato una partita orgogliosa, non era semplice.