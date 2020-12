Gazzetta: il Napoli è fuori dalla corsa scudetto. Manca il carattere

E’ la sentenza di Stefano Barigelli sulla Gazzetta dello Sport. Non si tratta di questione di punti, scrive, ma del carattere che manca ad entrambe le squadre. E il Napoli stupisce, in particolare.

“Non tanto per i punti che le hanno allontanate dalle prime tre, quanto per i limiti dimostrati. Manca a entrambe il carattere, che è alla base della continuità di risultati. Stupisce soprattutto il Napoli, perché ha una rosa notevole e anche perché Gattuso la determinazione sa come trasmetterla. Troppi però finora gli alti e bassi: successo travolgente con l’Atalanta e tonfo con il Sassuolo, crollo con il Milan e goleada con la Roma. Non è così che arriva uno scudetto. Con la rimonta prorompente dell’Atalanta, il Napoli dovrà anzi riuscire a tenere una media da Champions: la competizione si annuncia difficile per numero e qualità delle squadre in corsa”.