Gazidis su PSG-Basaksehir: “Le reazioni estreme mi spaventano”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un’intervista alla BBC in cui ha discusso di quanto accaduto in PSG-Basaksehir.

Discutiamo molto del razzismo, ma sono un po’ spaventato dalle reazioni estreme che abbiamo. Tutti abbiamo pregiudizi, possono essere comportamenti che non sono guidati dall’odio ma dall’ignoranza o da una mancanza di comprensione della sensibilità. Supporterei i miei giocatori perché farebbero una cosa del genere solo se fosse qualcosa che sentono fortemente. Abbiamo bisogno di ascoltare questi sentimenti se siamo capaci di rivolgerci nel modo giusto. In generale il calcio è un’incredibile risorsa per il bene in quest’ambito.