Gattuso: «Si può sbagliare, l’importante è che i calciatori non mettano il musino»

A Sky: «I miei calciatori a volte mi abbracciano a volte mi sputano in faccia in foto, ma io gli parlo chiaro, si sbaglia, ma c’è sempre la possibilità di rifarsi»

Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della gara vinta contro la Sampdoria

Su Lozano?

«Le caratteristiche di Lozano sono ben precise, è un giocatore veloce. Aveva poca forza e non riusciva a giocare tutte le fasi, cadeva sempre per terra. Quest’anno è un giocatore ritrovato. Si può sbagliare, l’importante è che i calciatori non mettano il musino, ma si vada avanti»

I tuoi calciatori ti vengono sempre ad abbracciare

«Secondo me a volte mi vogliono bene, a volte ci sono fotografie che mi sputano in faccia in fotografia, ma fa parte del lavoro. Loro devono sapere che io sono all’antica, mi piace dire pane al pane e vino al vino. Oggi Fabian era dispiaciuto a fine gara e gli ho detto che bisogna stare su perché si gioca ogni tre giorni e si può sbagliare, ma c’è sempre la possibilità di rifarsi. Non ho peli sulla lingua perché se reciti e ti scoprono poi è peggio»