Gattuso: “Osimhen? Sta vivendo male l’infortunio. Speriamo guarisca presto”

A Sky: “Mi scoccia vederlo non sorridente e arrabbiato. In questo momento dobbiamo essere bravi noi a farlo stare tranquillo”.

Rino Gattuso ha rilasciato un’intervista a Sky Sport alla vigilia della trasferta in Olanda, dove il Napoli affronterà l’Az in Europa League. Il tecnico ha affrontato anche la questione Osimhen. Il nigeriano non è ancora in condizione di tornare in campo. Probabilmente salterà anche la partita contro il Crotone. Gli è stato chiesto quanto lo scocci la situazione di Osimhen. Risponde:

“Tanto, ma soprattutto mi scoccia anche vederlo non sorridente e arrabbiato. La sta vivendo male ed è normale. In questo momento dobbiamo essere bravi noi a farlo stare tranquillo, speriamo guarisca prima possibile”.