Gasperini: “Gomez domani riposa, devo ritrovare Ilicic”

L’allenatore dell’Atalanta in conferenza stampa: “Non sono scontento della stagione, non ho niente da rimproverare alla squadra”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la sfida in conferenza stampa la sfida con l’Udinese.

Gomez avrà giocato 190 partite nelle mie 200 a Bergamo. Il Papu è straordinario da diversi anni, è un giocatore incredibile ed è una forza per l’Atalanta. Domani gli farà bene riposare così sarà pronto per Amsterdam. Ilicic devo ritrovarlo, mi deve dare anche lui dei segnali. Darò una possibilità ad altri giocatori per trovare una soluzione.

Sono dispiaciuto per Zapata, maltrattato per la prestazione. È stato straordinario anche lui. Non stiamo giocando benissimo ma i ragazzi non sono mai mancati, nemmeno nello 0-5 di Liverpool. Viviamo un momento difficile, non è una situazione facile senza il pubblico. Non sono scontento della stagione, non ho niente da rimproverare, nemmeno una virgola.