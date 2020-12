Fonseca: “Non capisco perché tutti giocano oggi e noi invece domani”

L’allenatore in conferenza: “Il Torino è forte, la classifica non rispetta la qualità che hanno, sono sicuro che sarà una partita difficile”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato la partita col Torino in conferenza stampa.

Il Torino è forte, la classifica non rispetta la qualità che hanno, sono sicuro che sarà una partita difficile perché è una squadra organizzata che vuole giocare avendo il possesso. Servirà il nostro meglio.

Lukaku tra i migliori attaccanti al mondo? No, i migliori sono Dzeko e Mayoral, poi Mkhitaryan. Squalifica di Cristante? È un discorso chiuso per me.

Ogni partita è difficile in Serie A, era difficile vincere a Bologna e lo sarà col Torino domani. Giocherà ancora Pau Lopez, non faremo molto turnover. In ogni caso non capisco perché noi giochiamo di giovedì e tutti invece scenderanno in campo oggi.