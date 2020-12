Fonseca: “Contro l’Atalanta solo 2 o 3 cambi. La nostra ambizione è vincere”

Domani la Roma sfiderà l’Atalanta. Oggi il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa.

“Il tempo di recupero non è molto, penso che farò 2 o 3 cambi, non di più. Non voglio cambiare di più perché la squadra sta bene”.

Sulla partita:

C’è anche la Roma per lo scudetto?

“Siamo a dicembre, tutte le squadre sono molto vicine e tutte possono arrivare alle prime 4 posizioni. Noi vogliamo fare meglio dello scorso anno e questo significa finire nelle prime quattro posizioni della classifica. Io voglio sempre essere equilibrato. In questo momento non cambia niente. Quando vinciamo non siamo i migliori del mondo e quando perdiamo non siamo i peggiori”.