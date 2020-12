Favorito il polacco dopo il triplete col Bayern Monaco. Tra gli allenatori Gasperini non arriva in finale: ci sono Bielsa, Flick e Klopp

La FIFA ha diffuso i finalisti per i primi The Best, che andranno a diverse categorie. Per il miglior giocatore, i candidati sono Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski.

Per miglior allenatore ci sono Bielsa, Flick e Klopp, mentre per miglior portiere Alisson, Oblak e Neuer.