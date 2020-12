Don Tonino Palmese: «Aggiungiamo Maradona allo stadio ma non togliamo San Paolo»

La questione stadio San Paolo è ovviamente a cuore alla chiesa. È intervenuto don Tonino Palmese, “sacerdote storicamente impegnato con Libera e presidente della fondazione Polis” che – riporta anche Repubblica – ha scritto al prefetto Marco Valentini affermando

di aver «assistito con dolore come con un colpo di spugna la cancellazione del titolo “San Paolo” allo stadio della nostra città per sostituirlo con il nome di Maradona. Ovviamente – evidenzia il sacerdote – è più che giusto che Maradona (calciatore) venga onorato il meglio possibile. Mi permetto però di ricordare che San Paolo l’Apostolo delle genti venne in quel territorio per annunciare per primo Gesù morto e risorto». Così don Tonino lancia una proposta che, ipotizza, «potrebbe consistere in una cosa cara anche a Diego credente: stadio San Paolo di Maradona. Oppure si potrebbe ovviare come a Milano (dove lo stadio si chiama San Siro – Meazza) e intitolarlo San Paolo – Maradona».