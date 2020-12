Diario gol: Ronaldo e Messi giocheranno insieme la prossima stagione

Secondo il portale spagnoli infatti lo United avrebbe chiuso un accordo con Chevrolet pronta a sovvenzionare l’acquisto dei due campioni

Il futuro di Cristiano Ronaldo non sembra essere ancora a Torino. Il contratto dell’attaccante è infatti in scadenza nel 2022 e si fa sempre più strada l’idea di un addio anticipato, del resto l’alto ingaggio di CR7 è un problema per le casse juventine e lo stesso campione portoghese starebbe valutando l’idea di lasciare Torino. Secondo quanto riporta infatti il portale spagnolo “Diario Gol”, si starebbe valutando la possibilità di riunire così i due più grandi calciatori del mondo

Tra le piste che si apriranno infatti in estate per il portoghese ci sono il Psg e il Manchester United. Proprio questi ultimi avrebbero infatti già chiuso un accordo con lo sponsor Chevrolet per il suo acquisto in estate, cercando di battere la concorrenza di Nasser Al-Khelaïfi

Ma le sorprese dello United non finiscono qui, secondo Diario gol infatti il colosso delle automobili avrebbe intenzione di finanziare anche l’arrivo (a costo zero) di Lionel Messi, dal momento che il calciatore sembra avere non pochi problemi con la società catalana.