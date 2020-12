Damascelli: il titolo ideale per la Juventus di Pirlo è ‘Mistero buffo’

Su Il Giornale Tony Damascelli esamina la giornata di campionato appena conclusa e parla della Juventus. La definisce un Mistero buffo.

Dal Carmelo Bene di Milano (si riferisce a Conte, ndr) si passa al Dario Fo di Torino e al Mistero buffo, titolo ideale per la Juventus di Pirlo. Il derby vinto non è stata una notizia ma lo è la goffa confusione del debuttante in panchina. Sabato ha schierato due “destri” a sinistra, due “sinistri” a destra, al centro un francesino inutile e un uruguagio che mastica il chewin gum, là davanti un patetico Dybala e uno scoglio… scocciato Ronaldo, il totale è il nulla assoluto, soltanto due episodi hanno portato alla vittoria non meritata. Ma, come si dice: articolo quinto ha ragione chi ha vinto. Nota: è stata la peggiore prova di Ronaldo in bianconero, come è stata, in contemporanea, la peggiore di Messi, con il record negativo di ventinove palloni persi e la sconfitta del Barcellona. I due fenomeni si ritroveranno domani in Champions. Memoria antica tra due squadre in affanno”.