Crotone-Napoli, Petagna titolare con Lozano, Zielinski e Insigne

A centrocampo Demme e Bakayoko. In difesa torna Manolas accanto a Koulibaly. In porta confermato Ospina

Il Napoli ha ufficializzato la formazione scelta da Rino Gattuso per sfidare il Crotone. Calcio di inizio alle 18. L’allenatore conferma Ospina in porta dopo l’ottima prestazione in Europa League contro l’Az. In difesa torna Manolas al fianco di Koulibaly. Ai loro fianchi Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Demme insieme a Bakayoko. In attacco Mertens riposa. Al suo posto, come punta, Gattuso dà spazio a Petagna. Dietro di lui si muoveranno Lozano, Zielinski ed Insigne.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All: Gattuso.

Crotone (3-5-2): Cordaz, Cuomo, Marrone, Luperto, Pereira, Benali, Petriccione, Molina, Reca, Messias, Simy. All: Stroppa.