Cristiano Ronaldo: “Futuro? Non so cosa potrà succedere, punto ai Mondiali”

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport a margine dei Globe Soccer Awards.

Finché si hanno motivazioni, il resto non importa. Oggi sto bene, mi sento in un grande momento ma non so in futuro cosa succederà. Vivo il presente, è un ottimo periodo e sono felice. Le mie condizioni sono ottime, sono al vertice e spero di giocare ancora per molti anni. Non possiamo sapere cosa ci riserva il futuro, lo do anche come consiglio ai giovani.

Il mio obiettivo è di avere un futuro luminoso. Ora voglio provare a vincere il Mondiale dopo aver vinto l’Europeo, ma dobbiamo essere realisti. Ho vinto trofei in ogni club, ora vorrei provare a vincere la Coppa del Mondo.