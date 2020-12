Corsport: Insigne non ha rivali nel Napoli, il suo ruolo è fondamentale

Lorenzo è fondamentale, ma non per una questione di collocazione tattica, non ha un vero e proprio rivale nel gioco delle coppie

Fondamentale

è questo l’aggettivo su cui punta il Corriere dello Sport per raccontare il ruolo di Lorenzo Insigne nel Napoli. Un ruolo già ritrovato nei mesi scorsi, ma decisamente confermato contro la Roma.

E non si tratta di una collocazione tattica: l’idea è che in una squadra piena di duelli, di alter ego e testa a testa tra compagni soprattutto in attacco, Insigne non abbia un vero e proprio rivale nel gioco delle coppie. In un solo concetto: che si giochi con il tridente o con il tris di trequartisti alle spalle della punta, Lorenzo c’è sempre. O quasi: perché ogni tanto, quando cioè diventa pericoloso per i suoi muscoli tirare eccessivamente la corda o magari non è al top per i postumi di un infortunio com’è accaduto di recente, riposa anche lui.

Ma domani dovrebbe esserci, la sua presenza contro l’AZ, scrive il Corsport, risulta fondamentale, considerando che in caso di vittoria il Napoli si qualificherebbe ai sedicesimi con un turno d’anticipo e proprio per questo Gattuso sembra deciso a farlo scendere in campo