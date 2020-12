Cormez: non può essere Llorente l’uomo della provvidenza 

Il Napoli non va oltre un misero pareggio (1-1) contro il Torino. Certo, sono da considerare le assenze, scrive il Corriere del Mezzogiorno, ma la squadra ha tanta qualità, qualcosa avrebbe potuto inventarsi.

Ci si aspettava qualcosa di diverso dal Napoli, dopo la vittoria davanti al Coni per Juventus-Napoli.

“É mancato il mordente, il furore agonistico che, complice anche la buona notizia arrivata venerdì dal Coni, avrebbe dovuto essere il leit motiv della partita. Alla vittoria in sede di giustizia dell’altro ieri, doveva seguire l’esaltazione della stessa sul campo. Meno male che Insigne c’è, è il caso di dire. Meno male che Zielinski pure ha fatto la sua parte. Ma per poter continuare a coltivare ambizioni di vertice (zona Champions) qualcosa dovrà cambiare. Llorente in campo per la prima volta in stagione. Non può essere l’uomo della provvidenza“.