Corbo: “Lozano è la vera lama di Toledo di questo Napoli”

Ecco due stralci dell’analisi di Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica:

L’illusione di un calcio migliore, più giusto e trasparente, svanisce in una anonima serata di mezza settimana. In una partita che sembrava scossa solo dal pareggio interno della Juve, con nuove ipotesi di scatto per Inter e Napoli, le due sole squadre che ancora oggi possono dirsi protagonista di questa infausta annata. Ma come un sasso sui binari, una oscura decisione dell’arbitro ferma la corsa del Napoli, proprio quando era lanciato verso una sconfitta dell’Inter, sbandata e sorpresa dalla superiore potenza del Napoli e dal suo equilibrio tattico. Sconvolta dal piccolo incontenibile Lozano.

L’effervescenza del messicano, sempre più tonico per la fiducia che gli è stata restituita, mette spesso a disagio Bastoni, costringendo Brozovic a staccarsi dal centro per intralciarlo all’esterno, con interventi perentori ma spesso ai limiti del giallo. Perché ormai è Lozano la vera lama di Toledo di questo Napoli. Ha trovato sulla destra la sua migliore zona operativa. La libertà di creare pericoli. Nel confronto il giovane Bastoni si rivela impacciato contro questo monello che fa esplodere petardi ogni minuto.