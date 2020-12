Corbo: «il calo di tensione del Napoli è stato evidente, si salva Lozano»

Antonio Corbo su Repubblica scrive di Napoli-Real Sociedad 1-1

Vedrete che Gattuso richiamerà di nuovo i suoi ad una maggiore intensità. Il calo di tensione è stato evidente: ritmi bassi e pochi lampi contro avversari che hanno dominato il primo tempo per abbandonarsi a gravi amnesie in zona tiro, e pareggiato nel finale con il brasiliano Willian Josè, trascurato in area da Ghoulam entrato al posto di Mario Rui, uno dei pochi a distinguersi nel diffuso grigiore.

Tutta la fase offensiva del Napoli è stata appannata da un difforme contributo: vivace e temibile Lozano ma abbandonato al ruolo di solista a destra, mancando idee e cambi di gioco dalla sinistra, per l’opaca serata di Insigne generoso nel finale con qualche rientro difensivo.