Cinque positivi nel Manchester City, la Premier rinvia Everton-City

C’è un cluster in corso nella squadra di Guardiola. L’Everton ha dato l’ok al rinvio del match. E alla fine la Premier si è adeguata. In Inghilterra conta lo sport, non il protocollo

La Premier rinvia Everton-City. In Premier League quel conta è la sportività e lo sport, non il protocollo. Così la Premier ha rinviato il match tra Everton e Manchester City in programma questa sera. La squadra di Guardiola ha cinque giocatori positivi: due sono quelli dell’altro giorno, Walker e Gabriel Jesus. Se ne sono aggiunti altri tre, oltre ad altri componenti dello staff. Insomma c’è un cluster in corso. Il City ha chiesto all’Everton di poter rinviare il match e l’Everton di Ancelotti ha dato parere positivo. C’era anche il rischio che il virus potesse essere trasmesso al gruppo Everton. La stessa situazione di Juventus-Napoli. Con una differenza sostanziale. Dopo un’iniziale ritrosia, la Premier si è adeguata. Il match sarà recuperato nel 2021. In Italia, invece, per far trionfare il buon senso ci sono voluti quasi tre mesi e tre gradi di giudizio.