“Chissà se il Napoli vincerà mai uno scudetto”, la surreale telecronaca di Veltroni di Argentina-Inghilterra

Su La7 la partita commentata da Cucchi e Veltroni che fingono di essere nel 1986. I social sono impazziti: “Nel secondo tempo annuncia la Bolognina”

Che fosse tutto un gioco, era evidente fin dalle premesse: trasmettere Argentina-Inghilterra – QUELLA Argentina-Inghilterra – come se fosse in diretta dal 1986. Con la telecronaca live affidata a Riccardo Cucchi e Walter Veltroni che fingono di essere lì, simulando ironicamente trasporto ed emozioni come se non venissero dal 2020. Un divertissement. Ma anche un’operazione a tratti esilarante. Veltroni ad un certo punto s’è lanciato nella predizione della Var, giocando spesso sul surreale:

“Chissà se Maradona, coi suoi piedi leggeri, prima o poi vincerà uno scudetto a Napoli…”

Cose così. Sui social, l’iniziativa di La7 è stata un successone, per così dire. Soprattutto, al netto delle ovvie critiche che il web non risparmia mai a nessuno, ha dato il la ad una coda di battute e commenti sarcastici, alcuni meravigliosi.

Nella mia testa Veltroni, finita la telecronaca, è rimasto intrappolato nel 1986 e sta vivendo il suo personale Ritorno al Futuro. Ora è al bivio: aspettare il 1992 e proporre a Berlusconi di candidarsi con la sinistra, oppure accannare la politica e fare milioni al toto nero? — Emiliano Colasanti (@colas) December 1, 2020

Voglio Bertinotti a commentare le partite della DDR — Il Callista (@ilCallista) December 1, 2020

Walter Veltroni farà un disco con Iggy Pop. — Fabrizio Gallanti (@FabrizioGallant) December 1, 2020

Veltroni commenta la partita Argentina Inghilterra.

L’Argentina perde. — giorgio cappozzo (@giorgiocappozzo) November 30, 2020

Veltroni ha appena detto “il principale attaccante dello schieramento a noi avverso”. #ArgentinaInghilterra @La7tv — BeppeViola fc (@BeppeViola_fc) November 30, 2020

Veltroni che parla del VAR e dice “tra qualche anno qualcuno lo inventerà”… Veltroni profeta del calcio 😂😂😂 #maradona10 #la7 #ArgentinaInghilterra ⚽ — Simone Gianolio (@SimoneG82) November 30, 2020

“Vediamo il replay che cosa dice. No è con la mano. Dal resto non è che Muhammad Ali non infierisse sui suoi avversari.”

Veltroni, li’ 30 novembre 2020 ore 22:41#argentinainghilterra pic.twitter.com/Hm3SLJYops

— Los Cornetteros (@loscornetteros) November 30, 2020

Nel secondo tempo Veltroni annuncia la Bolognina — GiovanniCocconi (@GiovanniCocconi) November 30, 2020

Veltroni mentre riguarda la finale Italia – Germania dell’82:

“Sento che Cabrini sbaglierà il rigore” #VeltroniPrevedeCose #Veltroni #ArgentinaInghilterra — E w a n ️️ (@DeerEwan) November 30, 2020

#Veltroni che commenta la partita Argentina Inghilterra calato nel 1986 sembra la protagonista di Good Bye Lenin. Si vede che ne capisce, dice che forse con Maradona lo scudetto lo vincerà una squadra del sud. Tra un po’ dovrebbe commentare il recente Congresso del PCI di Natta. — Brando Frascella (@Brandofrascella) November 30, 2020

Veltroni che parla di continuo di Maradona mi fa sospettare che la partita sia in differita. #argentinainghilterra — E c’eccìs! (@Inviaggiatore) November 30, 2020