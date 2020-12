Cassani: «A 15 anni mi prendevano in giro perché andavo a letto presto, ma io sapevo cosa sarei diventato»

La Gazzetta dello Sport intervista Davide Cassani, c.t. della Nazionale italiana di ciclismo dal 2014. Domani compie 60 anni.

«Se sarà bello, faccio 50 km in bici; se piove, vado a piedi. Ci ho sempre rimesso a essere nato il primo gennaio, perché il regalo non è mai arrivato. E non arrivava nemmeno a Natale, perché per i miei non era obbligatoria la ricorrenza per farmeli. Da ragazzo, dai 12 ai 14 anni, ho suonato il sassofono nella banda del comune di Solarolo e aspettavo la fine dell’anno per dividere i soldi in base ai servizi fatti. Così potevo andare a comprarmi un gioco. Perché il sassofono? Alla scuola di musica era l’unico strumento libero. A 15 anni ho iniziato con la bici».