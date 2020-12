Caso Suarez, la Procura: “La Juventus si è attivata ai massimi livelli istituzionali”

Comunicato della Procura: il club voleva accelerare l’iter per la cittadinanza, indagini in corso per valutare altre ipotesi di reato

Non solo i vertici dell’Università di Perugia, anche la dirigenza della Juventus risulta indagata dalla Procura di Perugia nel caso esame falso di Suarez. In particolare, nel comunicato della Procura del capoluogo umbro, firmato da Cantone, è scritto che il club bianconero si è attivato “anche ai massimi livelli istituzionali” per accelerare l’iter per la cittadinanza al calciatore. Per questo motivo sono in corso indagini per valutare altre ipotesi di reato. Di seguito lo stralcio dal comunicato.

“Gli accertamenti investigativi hanno consentito, altresì, di comprendere come, nei primi giorni del mese di settembre del 2020, la dirigenza del club torinese si fosse attivata, anche ai massimi livelli istituzionali, per ‘accelerare’ il riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di Suarez, facendo quindi, ipotizzare nuove ipotesi di reato a carico di soggetti diversi dagli appartenenti all’università, tuttora incorso di approfondimento”.