Caso Suarez, il dg Oliviero non si dimette, l’Università di Perugia pronta a sfiduciarlo

Caso Suarez, il Cda dell’Università di Perugia pronta a sfiduciare il dg Oliviero se non si dimetterà

Il direttore generale dell'Università per stranieri di Perugia, Simone Olivieri, è stato sospeso per il caso esame falso di Suarez, ma il Cda dell'Ateneo

Per domattina è stata convocata una riunione urgentissima del Cda alla presenza dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e dei Revisori dei conti.

“Dopo le adunanze di Senato accademico e di Cda di giovedì scorso infatti erano già emerse richieste di “responsabili” passi indietro da parte degli indagati. In realtà l’opzione dimissioni non è stata ufficialmente esclusa né da parte della Rettrice, Giuliana Grego Bolli né dal direttore generale, Simone Olivieri. Entrambi i vertici di UniStra, sospesi in virtù della misura interdittiva emessa dal gip Frabotta, stanno ragionando con i loro legali per decidere se presentare appello al Riesame contro la misura stessa. Il termine per il deposito dell’istanza è domani. Restano pochissime ore per prendere una strada o l’altra. E, in caso di appello è evidente che non ci sarebbero dimissioni. La pressione però è parecchia. Il consigliere di nomina degli enti, Alessandro Torello, spingerà per “dimettere” il dg. Per quanto riguarda invece la rettrice, è un passo che deve fare lei”.