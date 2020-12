Balotelli perde 5 kg grazie a Galliani, che ha preteso ogni giorno la foto della bilancia per valutare progressi

Sul Corriere della Sera la retta via imboccata dall’attaccante. Dieta e alloggio in hotel accanto al centro sportivo. Sarà convocato contro la Salernitana

Mario Balotelli si appresta a debuttare con la maglia del Monza. Sarà convocato per la partita di domani con la Salernitana, anche se resterà ancora in panchina. Non gioca da troppo tempo (il 9 marzo la sua ultima partita) e deve ancora recuperare in pieno la forma, scrive il Corriere della Sera. Ma Mario si sta impegnando. E anche parecchio.

“Nel giro di 20 giorni ha perso 5 kg, sotto la stretta supervisione del dietologo Galliani: ogni mattina la punta ha inviato all’ad del club brianzolo la foto del display della bilancia per certificare i progressi. Mario si è messo in gioco, consapevole che questa occasione, stavolta davvero l’ultima per restare sotto i riflettori nel calcio del nostro Paese, non potrà essere sprecata. Quindi, pur borbottando, ha accettato la clausola inserita nel contratto che lo costringe a vivere a una distanza non superiore ai 30 km dal centro sportivo di Monzello. Ha dovuto desistere dal proposito di continuare a vivere a Brescia e dall’idea alternativa di trasferirsi a casa dell’amico Boateng. Per ora risiede in un hotel della Brianza e si reca agli allenamenti accompagnato da un autista («altrimenti mi perdo» si è giustificato lui)”.