Allan: “È bellissimo lavorare con Ancelotti, è saggio e calmo”

Allan, centrocampista dell’Everton, ha rilasciato un’intervista al Liverpool Echo di cui si riporta un estratto.

Non ci ho pensato due volte quando mi ha cercato l’Everton. Prima di tutto perché ha una grande storia. Poi per il progetto che c’è qui: i giocatori, lo stadio nuovo, Ancelotti. Giocare in questo campionato e con questa maglia è un sogno diventato realtà. Spero di fare grandi prestazioni per aiutare i miei compagni a fare una buona stagione.

Ancelotti è un grande, riesce a tenere felici tutti i componenti della squadra. Sa come trattare i giocatori nel quotidiano, che è fondamentale per avere il 100% dai calciatori. È bellissimo lavorare con lui, ci sono alti e bassi ma la saggezza e la calma di Ancelotti mi fa pensare che col tempo miglioreremo ancora.