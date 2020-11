Zoff: «Per un portiere Maradona era un problema insolubile»

Sono le parole di Dino Zoff su Diego, in un’intervista a Republica.

« Mai mi sono permesso di giudicarlo perché l’arte è prepotenza, illumina ogni cosa. Un artista non si comporta come i comuni mortali . Diego è stato il più speciale fenomeno che io abbia mai visto su un campo di pallone».

Cos’era Diego per un portiere? Gli viene chiesto. Risponde:

«Quasi sempre un problema insolubile. Me lo raccontava il mio amico Luciano Castellini, che di Diego fu compagno al Napoli. Mi diceva: Maradona in allenamento arriva al limite dell’area palleggiando di testa, poi lancia il pallone più in alto e quando ricade lo colpisce con la spalla e lo tira in porta, e tu lo devi parare perché è un tiro vero, teso e angolato, solo che è di spalla, mica di piede o di testa».