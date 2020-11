Ziliani: se si annulla il gol per il mani di Osimhen, va dato il rigore per il suo atterramento in area (VIDEO)

Polemica social per il gol annullato al Napoli contro il Bologna: Giustizia vorrebbe che venisse assegnato un rigore per il fallo in area di Denswil

Polemica social per Paolo Ziliani sul gol di Koulibaly annullato al Napoli per tocco di mano di Osimhen nella sfida contro il Bologna. La polemica nasce dal fatto che l’attaccante del Napoli si trovava a terra perché atterrato in area dal numero 4 del Bologna Denswil

Se Osimhen non fosse stato trascinato a terra non avrebbe toccato la palla con la mano. Quindi, se un gol segnato dopo un precedente tocco di mano dev’essere annullato, giustizia vorrebbe che in questo caso (mancato vantaggio) venisse concesso il rigore.#BolognaNapoli — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 8, 2020