Velasco: «il gol con la mano è scorretto? Perché l’Inghilterra alle Malvinas fu corretta?»

Su Maradona il Corriere dello sport intervista Julio Velasco allenatore argentino che ha guidato la Nazionale italiana di pallavolo.

È quasi impossibile per chi non conosce Villa Fiorito capire, capire che cos’è la povertà di quel posto e poi finire a essere una delle persone più importanti del mondo. I quartieri di Villa Fiorito non sono paragonabili ai peggiori quartieri della Calabria, della Campania, ai sobborghi di Roma.

Non si è detto abbastanza della sua intelligenza, un’intelligenza impressionante per uno che veniva da un quartiere così.

La partita con l’Inghilterra non può essere capita se non si capisce che quattro anni prima c’era stata la guerra delle Malvinas. (…) Quella partita è stata una rivincita per tutti noi. (…) Il gol con la mano? È scorretto? E quello che ha fatto l’Inghilterra con le sue colonie, è corretto?

Racconta una sera che era con lui.

C’era un ragazzo, uno del servizio di pulizie, si stava lamentando che non aveva la macchina per uscire e doveva andare fuori con una ragazza. Diego era lì, e lo deve aver sentito. Allora va da lui: e com’è la ragazza, è bella? Sì, bellissima, gli dice quello. Allora tieni, e gli dà le chiavi della macchina. Dai Diego no no, non mi prendere in giro, dice il ragazzo. E lui: prendila, me la porti domani, io mi faccio portare a casa da un amico. Come fai a spiegarlo uno così?