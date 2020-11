Tyson saluta Maradona: «Era uno dei miei eroi e un amico»

Il pugile, tornato ieri sul ring contro Jones Jr. a Los Angeles, ha salutato l’amico: «Nel 1986 abbiamo vinto entrambi i nostri campionati mondiali. Ci mancherà».

Quello che si è appena concluso è stato decisamente un week end all’insegna di Maradona. Tutto il mondo dello sport, non solo quello del calcio, ha voluto tributare un saluto al Pibe De Oro. In tanti, da Messi a Barrichello, dagli All Blacks a Tyson hanno salutato Maradona per l’ultima volta.

Il pugile, tornato ieri sul ring contro Jones Jr. a Los Angeles, aveva stretto amicizia con Diego

«La mano di Dio,Maradona ci ha lasciato. Nel 1986 abbiamo vinto entrambi i nostri campionati mondiali. Era uno dei miei eroi e un amico. Lo rispettavo tanto e ci mancherà».