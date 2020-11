Tuttosport: l’Inter punta a Maksimovic gratis a luglio

Il difensore è in scadenza. Gattuso vorrebbe il rinnovo ma c’è troppa distanza tra le richieste del serbo e l’offerta del Napoli

Secondo quanto scrive Tuttosport, l’Inter punta a prendere Maksimovic gratis a luglio. Il serbo è in scadenza e, per quanto Gattuso voglia rinnovargli il contratto, la distanza tra la richiesta del difensore e l’offerta del Napoli è grande. Ramadani chiede 2,5 milioni di euro contro l’1,2 che percepisce al momento il calciatore, dunque più del doppio.

“L’opportunità Maksimovic a zero intriga, anche perché il serbo avrebbe l’esperienza giusta ad alti livelli per inserirsi nella rosa dell’Inter e non avrebbe particolari difficoltà ad adattarsi alla linea a tre di Conte”.