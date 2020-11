Tuttosport: la sentenza su Juve-Napoli può slittare per la questione politico-sportiva legata al protocollo

Il protocollo è l’unica via per riuscire a portare a termine il torneo: le sue violazioni, quindi, vengono vissute dagli altri club e dalle stesse istituzioni (Lega e Figc in primis) con malcelato fastidio e profonda preoccupazione

Quella di domani sarà la giornata in cui si disputerà finalmente Juventus-Napoli, ma soltanto in tribunale, è infatti fissata per le 15:30 il dibattimento alla Corte Federale d’Appello a cui si è rivolto il Napoli.

Secondo quanto riporta oggi Tuttosport il Napoli proverà a dimostrare la volontà di disputare quella partita

Grassani dunque ha due strade: la prima è quella di dimostrare che le prime due comunicazioni della Asl erano da considerare già impositive quanto al divieto del viaggio; la seconda è quella di dimostrare che domenica alle 14.13 il Napoli era ancora in grado di partire per Torino e disputare la partita prevista per le 20.45 e che si sarebbe potuta ritardare fino alle 21.15

È chiaro che nulla si sa ancora sui tempi, ma essendo l’unico dibattimento della giornata, sottolinea Tuttosport, si potrebbe attendere la sentenza già in serata

anche se non è da escludere che la corte si riservi più tempo, vista la delicatezza della vicenda. In ballo, infatti, non c’è soltanto il caso giuridico in sé, ma la questione politico-sportiva legata al protocollo: il mondo del calcio vive sul filo questa difficile stagione e la conclusione del campionato è un fattore esiziale per la salute del movimento. Il protocollo è l’unica via per riuscire a portare a termine il torneo: le sue violazioni, quindi, vengono vissute dagli altri club e dalle stesse istituzioni (Lega e Figc in primis) con malcelato fastidio e profonda preoccupazione. Considerato che, finora, tutte le squadre hanno disputato le loro partite nonostante molti contagiati (e anche nonostante confronti con le Asl, come accaduto al Parma), non tutti accoglierebbero il ribaltamento del 3-0 a tavolino (con punto di penalizzazione) come un atto di giustizia