Tuttosport: Juve-Napoli, Figc e Lega pensano che verrà confermato verdetto di primo grado

La sentenza della Corte Sportiva d’Appello su Juve-Napoli arriverà tra oggi e domani. Se il giudice darà ragione al Napoli, la partita sarà disputata il 13 gennaio a Torino, scrive Tuttosport, altrimenti il Napoli ricorrerebbe fino al Tar Lazio. La Juventus, invece, no.

In ambienti federali la sensazione è la conferma della sentenza di primo grado, continua il quotidiano sportivo.

“Non è trapelato molto del dibattimento avvenuto tutto in videoconferenza e ci sono registrate solo sensazioni che, per la cronaca, non sono molto favorevoli all’accoglimento del ricorso. In Figc, così come in Lega, avevano accolto con favore la sentenza di primo grado, vissuta come un baluardo in difesa del protocollo Governo-Figc con il quale è possibile lo svolgimento del campionato, il cui completamento è esiziale per il movimento. Ieri si discuteva in un tribunale della Figc e la difesa dei regolamenti interni dovrebbe prevalere”.