Tuttosport: Inter, risultati dubbi per i tamponi di Radu e Gagliardini. Ranocchia ha la febbre

Tanti imprevisti per Conte che oggi dovrà affrontare l’Atalanta con Lukaku tornato a disposizione ma non ancora al 100%

Tante incertezze per l’Inter di Conte che questo pomeriggio affronterà l’Atalanta di Gasperini

Nonostante Romelu Lukaku sia tornato a disposizione del mister dopo aver smaltito l’infortunio agli adduttori della coscia sinistra, non è ancora al 100%. Proprio per questo Conte pensa di farlo partire dalla panchina con Perisic e Sanchez che si dovrebbero contendere una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez.

Ma i problemi non sono finiti, come riporta oggi Tuttosport, ieri è risultato positivo Pradelli, mentre ci sarebbero dei risultati dubbi per quanto riguarda Radu e Gagliardini, entrambi positivi nelle scorse settimane e comunque già isolati alla Pinetina. Nella giornata di oggi sono attesi i risultati del nuovo giro di tamponi con Andrea Ranocchia che, negativo ieri, ha però accusato una faringite con qualche linea di febbre.