Tuttosport: il Napoli è uno schiacciasassi che sbriciola il Bologna

Domina per tre quarti di gara, poi nell’ultima parte paga il fatto di non essere riuscito a chiuderla prima. Convince la prestazione di Osimhen e il gol di testa

Il Napoli è uno schiacciasassi che sbriciola il Bologna per almeno tre quarti di gara, poi nell’ultima parte paga il fatto di non essere riuscito a chiuderla prima.

Questo il riassunto della prestazione degli azzurri al Dall’Ara secondo Tuttosport

Ma in ogni caso la squadra di Gattuso centra la quinta vittoria su sette partite, mantenendo ben dritta la barra. I rossoblù invece sono stati inconsistenti per larga parte del match. Quando però hanno avuto l’occasione buona al minuto 86 non l’hanno sfruttata.