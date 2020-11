Tragedia nel rugby: morto Christophe Dominici. Era depresso, probabile suicidio

Più volte campione di Francia, Dominici aveva 48 anni e dopo il ritiro aveva cominciato a soffrire di depressione. Le prime testimonianze avvalorano il suicidio

Lutto nel rugby e nel mondo dello sport, per la morte di Christophe Dominici. Ex ala francese, è stato trovato senza vita nel Parco di Saint-Cloud, a sud-ovest di Parigi. Aveva 48 anni e da quando aveva smesso di giocare soffriva di depressione. Un testimone ha riferito di averlo visto introdursi in un palazzo abbandonato, mentre un altro ha detto di averlo visto cadere.

Dominici ha vestito per nove anni la maglia della nazionale francese, con cui ha vinto quattro volte il Sei Nazioni e ha sfiorato la vittoria nel Mondiale nel 1999, siglando la meta decisiva in semifinale con la Nuova Zelanda.