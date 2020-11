Sun: Salah potrebbe aver contratto il Covid al matrimonio del fratello

Secondo quanto scrive il Sun, Mohamed Salah potrebbe aver contratto il Covid al matrimonio del fratello Nasr, al Cairo, martedì scorso. L’attaccante del Liverpool potrebbe dunque essere vittima di una leggerezza. Ci sono molte foto che lo ritraggono mentre balla con la mascherina sotto il mento in mezzo alla folla degli invitati.

Tra l’altro, ricorda il Corriere della Sera, mercoledì Salah ha partecipato ad una cerimonia di premiazione in suo onore. La Federcalcio locale ha garantito però che, nell’occasione, sono state rispettate tutte le misure di sicurezza anti contagio.

Tbh great chess move from @MoSalah bro’s wedding and two weeks off before back in the prem don’t call him the king for nothing 👑🔥🤣 https://t.co/9tS7u5wsNg

— Jake (@Jake_witter_) November 14, 2020