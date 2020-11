Stampa: la Fifa scrive a Figc, Roma e Fiorentina per il mancato invio giocatori in nazionali  

Le Asl hanno bloccato i calciatori di Roma e Fiorentina: non possono raggiungere le rispettive nazionali per via dei casi di Covid all’interno delle squadre. Una decisione che ha irritato il presidente Figc, Gravina, che ha parlato di una brutta figura dell’Italia a livello internazionale. E che ha irritato anche la Fifa. La Stampa scrive:

“La Fifa, governo del pallone mondiale, a inizio ottobre ha aperto, visti i tempi, uno spiraglio nel suo rigido regolamento: a determinate condizioni, nell’anno solare in corso, si può non rispondere alla chiamata della nazionale, ma solo se la gara è sotto l’egida per l’appunto della Fifa e se fra i paesi che devono sfidarsi in campo esistono norme ben precise o limitazioni sul tema della sicurezza. E, ora, la Fifa vuole capire come mai, ad esempio, pur potendolo fare da protocollo i giocatori serbi della Fiorentina Milenkovic e Vlahovic non sono partiti per Belgrado alla vigilia del duello fra la Serbia e la Scozia con in gioco un posto al prossimo Europeo in 90’”.