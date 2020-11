Spadafora: “Il calcio deve ragionare senza personalismi”

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, è intervenuto al Social Football Summit, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Il mondo dello sport, il calcio in particolare, deve essere in grado di ragionare come sistema, piuttosto che portare avanti istanze e richieste basate su esigenze personali. Serve un approccio diverso anche del Governo e delle istituzioni, con modelli di business che siano all’altezza dei tempi e delle nuove sfide, degni della parola industria. Basta personalismi, prendiamo da modelli internazionali. Avremo fatto anche degli errori, ma è stata una situazione nuova che nessuno sapeva come gestire.

Il problema del settore sportivo è l’oggi, non il domani, Ascoltare tutti e prendere delle decisioni è stata la sfida più difficile, con la speranza che gli effetti siano utili a tutti. Nessuno vorrebbe essere al mio posto in questo momento storico.