Sconcerti: Conte è un alibi per i giocatori dell’Inter. Si chiede conto solo al tecnico

Sul Corriere della Sera la dura sentenza di Mario Sconcerti sull’Inter di Antonio Conte.

“L’Inter è un gigante silenzioso perché se parla ha paura di quel che dice. La forza di Conte probabilmente copre troppo, cancella la volontà di pensiero. Siamo ormai tutti davanti a un errore: da un anno e mezzo parliamo molto più di Conte che di giocatori. È sbagliato per principio. Confondiamo la chiave con la casa. Nell’Inter i giocatori sono cancellati, conta solo Lukaku. Tutti gli altri hanno un alibi, nessuno chiede conto a loro, solo all’allenatore. Questo è l’errore più profondo. La fretta di riavere un’Inter vincente ha fatto pensare che bastasse Conte. Non è così, lo ha sempre ammesso anche lui. Allarghiamo il campo, mettiamo i giocatori davanti alla loro responsabilità, liberiamo loro da Conte e viceversa. E ci sarà ancora il tempo per vincere”.