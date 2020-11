Rozman, allenatore del Rijeka: “Abbiamo solo 14 giocatori, mi sento impotente”

Simon Rozman, allenatore del Rijeka, ha rilasciato un’intervista a tuttomercatoweb.com, in cui ha parlato della situazione del club in vista della sfida col Napoli.

Abbiamo otto positivi, ci è stato confermato stamattina. Siamo pronti, ma le cose sono complicate: ci sono dei giocatori risultati positivi sedici giorni fa che hanno ancora carica virale e per l’UEFA non possono venire a Napoli, mentre in Croazia possono muoversi. Abbiamo 14 giocatori in rosa, ci manca la mediana e gran parte della difesa. Però questa è la vita adesso, non possiamo farci molto.

Sono triste e arrabbiato, mi sento impotente perché posso solo improvvisare qualcosa. Ma faremo vedere a chi ci segue che proveremo a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Peccato che non ci siano i tifosi al San Paolo, ci aspetta una grande sfida.

Mi piace come gioca il Napoli di Gattuso: pressa alto, è una squadra top e sarà una delle contendenti per la vittoria dell’Europa League.