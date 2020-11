Repubblica: Osimhen a rischio col Milan, perché non si allena da 5 giorni

I cinque giorni senza allenamenti lo metteranno quasi sicuramente (e di per sé) già fuori combattimento, anche se i danni per il colpo subito alla spalla si riveleranno alla fine d’entità lieve.

Preoccupano ovviamente le condizioni di Victor Osimhen che rientrerà oggi dalla Nigeria per sottoporsi a nuovi controlli a Villa Stuart. Ma secondo quanto riporta Repubblica la sua presenza contro il Milan sarebbe a rischio indifferentemente dal risultato degli esami, dal momento che l’attaccante non si allena da 5 giorni

I cinque giorni senza allenamenti lo metteranno quasi sicuramente (e di per sé) già fuori combattimento, anche se i danni per il colpo subito alla spalla si riveleranno alla fine d’entità lieve. Per questo Ringhio ha cominciato in anticipo a lavorare a un piano B, in vista dello scontro diretto al vertice della classifica coi rossoneri