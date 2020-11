Repubblica: Napoli-Sassuolo, Gattuso conferma Bakayoko. Spazio a Zielinski a partita in corso

Il polacco scalpita per tornare in campo. In attacco Lozano, Politano e Mertens alle spalle di Osimhen. In difesa Di Lorenzo torna a destra e Hysaj si sposta a sinistra. Manolas e Koulibaly centrali

Repubblica Napoli dà le ultime sulla formazione che probabilmente Gattuso manderà in campo oggi contro il Sassuolo, al San Paolo. Insigne non sarà convocato, per non rischiare di complicare le cose dopo l’infortunio rimediato in Europa League. Al suo posto, a sinistra, ci sarà Lozano, mentre Politano si accomoderà a destra. Al centro Mertens. La punta sarà Osimhen, intenzionato a farsi perdonare per l’espulsione contro la Real Sociedad.

In mediana Gattuso conferma Bakayoko, alla sua terza partita di fila. Agirà in coppia con Fabiàn.

“Scalpita anche Zielinski: il centrocampista polacco è guarito dal Covid, si è allenato regolarmente per tutta la settimana e spera di ritagliarsi spazio in corso d’opera, in modo da aumentare il minutaggio giovedì contro il Rijeka. Zielinski vuole lasciarsi alle spalle il virus che lo ha colpito e il lungo stop di oltre un mese. Stesso discorso pure per Elmas, pronto per la panchina”.

In difesa i cambi saranno due. Di Lorenzo torna a destra, mentre Hysaj si sposta a sinistra. Al centro Manolas e Koulibaly. Tra i pali Ospina.