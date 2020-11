Repubblica: Napoli, i big sotto accusa. Gattuso se la prende con Mertens, Insigne e Fabian

Uno scontro dai toni accesi quello andato in scena domenica sera al San Paolo, tra Gattuso e gli uomini della sua squadra. E ieri mattina, poi, un chiarimento a Castel Volturno, con toni più smorzati. Del confronto durissimo tra l’allenatore e la squadra parla anche Repubblica Napoli.

“Ringhio ce l’aveva specialmente con i leader del suo gruppo, sotto accusa per aver incredibilmente toppato la marcia di avvicinamento allo scontro al vertice con i rossoneri, che era già un crocevia fondamentale per il campionato del Napoli ed è stato invece affrontato mentalmente dalla squadra come una gara come tante”.