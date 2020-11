Repubblica: il Napoli spera di recuperare Osimhen contro la Roma

Lo staff medico cercherà di rendere il nigeriano disponibile almeno part time, iniziando dalla panchina. Se ne saprà di più nella seconda metà della settimana

Contro il Rijeka nel Napoli non ci sarà Victor Osimhen. Il nigeriano non riuscirà a recuperare in tempo per giovedì. Il dolore alla spalla è ancora forte. Repubblica Napoli scrive che il club partenopeo cercherà di recuperarlo per il match con la Roma.

“Nella migliore delle ipotesi se ne riparlerà per la gara di domenica di campionato contro la Roma, in programma sempre a Fuorigrotta. C’è infatti la speranza che il giocatore possa essere disponibile perlomeno part time, iniziando però dalla panchina. Se ne saprà di più nella seconda metà della settimana. Molto dipenderà da Osimhen e dalla sua capacità di sopportare il dolore”.