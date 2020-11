Repubblica: contro il Rijeka tocca a Petagna in coppia Elmas (Insigne subentrerà a gara in corso)

Contro il Rijeka, con Osimhen squalificato, la punta, nel Napoli, sarà Andrea Petagna. Al suo fianco, però, non ci sarà, probabilmente, Dries Mertens, scrive Repubblica Napoli. Più probabilmente toccherà ad Elmas, che è in ballottaggio con Zielinski.

“il belga non è al meglio, quindi non è escluso un nuovo turno di riposo per essere al top domenica contro il Bologna, ultimo match prima della sosta del campionato per la finestra delle nazionali che De Laurentiis eviterebbe volentieri per evitare il pericolo dei contagi. L’alternativa è Elmas: il macedone è rientrato dal Covid disputando 20’ nel match contro il Sassuolo e adesso sembra pronto ad aumentare il minutaggio. Gattuso ci penserà oggi nel corso dell’ultima rifinitura prima della partenza per quella che era la città di Fiume. Petagna è sicuro del posto, Elmas ci spera ma resta in ballottaggio con Mertens e lo stesso Zielinski“.