Raiola: “Ibrahimovic è il 90% del Milan”

Mino Raiola, agente tra gli altri di Zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato un’intervista a volkskrant.nl.

Giocherà a calcio finché non lo dovranno portare via in barella, può continuare fino a 50 anni ma solo ad alti livelli. Ha resuscitato il Milan, è il 90% di quella squadra. A volte mi siedo su di lui e riesce a fare ancora i piegamenti, e non sono leggero.

Ibrahimovic riposiziona il livello dei club che poi ne beneficiano negli anni a venire. Trova sempre la forza di andare avanti e trasmettere qualcosa alla generazione successiva, perciò deve continuare il più possibile.