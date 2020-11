Ponte Morandi, arrestato l’ex ad di Autostrade Castellucci

Secondo gli inquirenti, gli ex vertici erano consapevoli del fatto che le barriere erano difettose e rappresentavano un potenziale pericolo per la sicurezza stradale, con rischio di cedimento nelle giornate molto ventose. Dalle indagini sarebbe anche emerso che gli indagati non hanno proceduto volontariamente ai lavori di sostituzione e messa in sicurezza, ma approntato accorgimenti temporanei non risolutivi. Si configura dunque il reato di frode nei confronti dello Stato.