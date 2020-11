Pirlo fa turnover a Benevento e non convoca Ronaldo

Il portoghese salterà Benevento-Juve di domani pomeriggio. Al rientro dall’infortunio le aveva giocate tutte

Cristiano Ronaldo non andrà a Benevento. Resterà a riposo a Torino.

Come riportato dagli inviati di Sky Sport, Pirlo non ha convocato il portoghese per la sfida col Benevento di domani pomeriggio. Scelta tecnica, a quanto pare: un modo per dargli un po’ di respiro.

Dopo aver sempre giocato dal rientro dall’infortunio con la partita con lo Spezia, Ronaldo salterà dunque il prossimo match.